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МИД Ирана: Дональд Трамп - настоящий террорист

МИД Ирана: Дональд Трамп - настоящий террорист
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: МИД Ирана Мухаммед Зариф пообещал "конец Трампу".

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф сделал новое резкое заявление на фоне текущей словесной войны между официальным Тегераном и администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает Anadolu.

"Иран" увидит конец "президента США Дональда Трампа, но Трамп" никогда не увидит конец Ирана", - заявил Зариф.

Выступая в пакистанской столице Исламабаде, Зариф осудил президента США за недавний твит, в котором последний обвинил Иран в поддержке террористических групп.

"Дональд Трамп - настоящий террорист", - сказал Зариф. "Он несет ответственность за введение экономического терроризма против Ирана".

В твите президента США также сказано, что если Иран захочет воевать, это станет "концом Ирана".

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп дал разрешение исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шенагену на отправку дополнительных военных средств в регион Персидского залива для противодействия угрозам со стороны Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерного соглашения с Ираном. Трамп заявил, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие.

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Иран, МИД, Дональд Трамп, Мухаммед Зариф.
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