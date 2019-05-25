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Суббота, 25.05.2019

Ад на Земле: леса Израиля охватил сильный пожар (Видео)

Экстремальная жара в Израиле спровоцировала массовые пожары, которые помогают тушить и соседние страны. Об этом сообщает News.IsraelInfo. По информации издания, вечером 24 мая было перекрыто 90-е шоссе в региональном совете Эмек а-Ярден в связи с сильным возгоранием растительности у поселков Менахемия и Гешер. В борьбе с огнем участвуют все силы Северного округа, в том числе и с Голанских высот. В ночь с 24 на 25 мая огонь достиг территории Иордании, вынудив местных пожарные также предпринять чрезвычайные меры по ликвидации огня. Пожарно-спасательная служба за несколько часов сумела остановить распространение огня, ликвидировав угрозу для населенных пунтков. К лесному пожару в Израиле подключилась авиационная техника из Италии, Греции, Словении, Египта.
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09:03 Сегодня Телеграф
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