Асад ударил фосфорными бомбами по зоне деэскалации

Новости мира: Подконтрольные режиму президента Башара Асада армия Сирии использовала запрещенное вооружение в провинции Идлиб.

Войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.

Об этом пишет агентство Anadolu.

“Армия Башара Асада применила запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором в зоне деэскалации на северо-западе Сирии”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обстрела вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин на юге провинции Идлиб, правительственная авиация применила фосфорные бомбы.

В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных угодьях. Пожар до сих пор не удается потушить.