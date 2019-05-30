Впервые в истории Израиля состоятся досрочные парламентские выборы

Новости мира: Кнессет утвердил самороспуск и первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.

Кнессет (парламент Израиля) в первые минуты четверга утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября, сообщил по итогам голосования спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн, передает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.

"Кнессет утвердил закон о самороспуске, за него проголосовали 74 депутата, против проголосовали 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут перед закрытием еще два заседания", — сказал он. Трансляцию голосования, в частности, вел Парламентский канал израильского ТВ.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху угрожал роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию.

29 мая истек срок, отведенный законом Нетаньяху на формирование новой правительственной коалиции по итогам парламентских выборов, состоявшихся 9 апреля.

"Ликуд" достались тогда 35 мест в Кнессете, еще пять правых и религиозных партий получили 30 мандатов. Вместе они контролируют 65 из 120 кресел в парламенте, но премьер не может добиться формирования устойчивой коалиции из-за конфликта между ультрарелигиозной ШАС и "Яхадут ха-Тора" (получили по восемь мест в парламенте) и партией "Наш дом — Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана (пять мест) вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.