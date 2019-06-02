Израиль нанес удары по Сирии, есть жертвы

Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска.
Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата, еще семеро пострадали.
Как пишет Al Arabiya, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.
Напомним, в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, среди погибших - пять представителей "Сил демократической Сирии" и пять мирных жителей.