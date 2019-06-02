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Израиль нанес удары по Сирии, есть жертвы

Израиль нанес удары по Сирии, есть жертвы
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Израильские военные заявили о выпущенных с сирийской территории по Голанским высотам снарядах.

Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата, еще семеро пострадали.

Как пишет Al Arabiya, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.

Напомним, в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, среди погибших - пять представителей "Сил демократической Сирии" и пять мирных жителей.

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Сирия, Израиль, Дамаск, Хезболла.
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