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Власти Ирана назвали условия переговоров с США

Власти Ирана назвали условия переговоров с США
09:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент Ирана Хасан Рухани хочет, чтобы его страну уважали.

Президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное информационное агентство Fars.

"Мы за логику и переговоры, если (другая сторона) с уважением садится за стол переговоров и следует международным правилам, а не издает приказ вести переговоры", - заявил Рухани. Трамп в понедельник заявил, что у Ирана есть шанс стать великой страной с таким же лидерством. "...Мы не ищем смены режима - я просто хочу прояснить это", - заявил Трамп.

Иран и Соединенные Штаты были вовлечены в острую конфронтацию в прошлом месяце, через год после того, как Вашингтон вышел из соглашения между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией о сдерживании ядерной программы Тегерана, которое было заключено в обмен на отмену международных санкций.

Ядерная сделка: Иран планирует сократить свои обязательства

Президент США Дональд Трамп говорит, что соглашение о ядерной программе 2015 года было недостаточно действенным, и он хочет заставить Иран договориться о новом соглашении. Некоторые официальные лица США говорили о возможности новых переговоров. В прошлом году Вашингтон вновь ввел санкции и усилил их в мае, обязав все страны прекратить импорт иранской нефти. В последние недели США также намекнули на военное противостояние, заявив о направлении дополнительных военных сил на Ближний Восток, для того, чтобы иметь возможность дать ответ на иранскую угрозу в регионе.

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Все по теме:

США, Иран, Ядерное оружие, Дональд Трамп, Хасан Рухани.
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