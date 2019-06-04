Из жизни ушла жена президента Израиля Нехама Ривлин

Новости мира: Две недели назад Нехама Ривлин перенесла сложную операцию по пересадке легких, ее состояние постепенно ухудшалось, а сегодня стало известно о ее уходе из жизни.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы. Об этом говорится в сообщении от 4 июня в микроблоге Twitter.

"С огромной печалью узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - отметил Зеленский.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 июня 2019 г. "С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой ", - говорится в твите главы государства. З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою.

Напомним, жена десятого президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин умерла в возрасте 73 лет после операции в больнице Бейлинсон, где она восстанавливалась после пересадки легких. По информации издания, она была госпитализирована почти четыре месяца после ожидания подходящего донора. Известно, что жена президента несколько лет страдала фиброзом легких.

Фото: Telegraf EPA

Как отмечает издание, несмотря на болезнь, Ривлин сопровождала своего мужа во время большинства его государственных визитов за границу, в том числе в Индии и Испании.

Нехама Ривлин родилась в 1945 году в поселении Герут в центральной части Израиля в семье мигрантов из Украины. Нехама Ривлин была ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. Реувен и Нехама поженились в 1971 году, у них трое детей и 7 внуков.