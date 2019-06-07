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ООН предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе

ООН предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Сирийскому Идлибу грозит гуманитарная катастрофа.

Главный советник специального посланника ООН в Сирии Наджат Рочди предупредил о возможной гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где режим Башара Асада осуществляет авиаудары.

Под угрозой оказались три миллиона людей.

Об этом сообщает Anadolu.

"Гуманитарная катастрофа является серьезной опасностью, если насилие не прекратится. Авиаудары и боевые действия также влияют на гражданское население в контролируемых правительством районах", - сказал Рочди.

Как известно, Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года, чтобы превратить Идлиб на зону деэскалации, в которой акты агрессии прямо запрещены.

Сирийский режим, однако, последовательно нарушает условия перемирия, осуществляя частые атаки на своих противников внутри зоны.

"Всевозрастающая жестокость в течение последних недель вызвала значительные потери среди гражданских и перемещение сотен тысяч людей", - добавил Рочди.

Как сообщалось, международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский "военный альянс" в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на гражданских лиц в северо-западной части Сирии.

РФ вместе с Ираном предоставила сирийскому президенту Башару Асаду решающую военную и дипломатическую поддержку в течение восьмилетней гражданской войны в стране, которая началась с подавления протестов правительством в марте 2011 года. Соединенные Штаты и Турция оказали поддержку различным группам повстанцев в Сирии.

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Сирия, ООН, Башар Асад, Идлиб, Наджат Рочди.
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