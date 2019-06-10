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Россия опять бомбит зону деэскалации в Сирии: 6 мирных жителей погибли

Россия опять бомбит зону деэскалации в Сирии: 6 мирных жителей погибли
15:55 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии, есть убитые и раненые.

Военно-воздушные силы режима Башара Асада и России нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 6 мирных жителей, еще 39 получили ранения.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

Согласно сообщению, минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, поселки Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама. Отмечено, что количество жертв может возрасти.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесла авиация России.

"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим", - сказали в оппозиции.

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В мае в результате обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада, союзнических проиранских террористических группировок и ВВС России по Идлибу погиб 231 мирный житель, в том числе 59 детей, еще 659 получили ранения.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии. По ее данным, начиная с 26 апреля, в районах, контролируемых антиправительственными группами в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, ежедневно происходят сотни атак, в результате которых уже погибли более 200 мирных лиц, в том числе дети.

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Сирия, Россия, Башар Асад, Идлиб, Хама.
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