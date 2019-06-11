Скачать
Вторник, 11.06.2019
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит
Климкина на посту главы МИД Украины может заменить Пристайко
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

На яхте наследного принца Саудовской Аравии нашли самую дорогую картину в мире

На яхте наследного принца Саудовской Аравии нашли самую дорогую картину в мире
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На яхте наследного принца Саудовской Аравии обнаружили самую дорогую картину в мире, "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, которая пропала в 2017 году.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи нашлась на яхте саудовского наследного принца. Полотно Леонардо да Винчи находится на судне Serene – сообщил портал Artnet со ссылкой на источники, руководившие перевозкой.

"Ранее парижский Лувр и филиал художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах забили тревогу из-за того, что местонахождение произведения искусства было неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полотно будет находиться на яхте, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр, где оно будет экспонироваться.

Газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины продажи на аукционе Christieʼs в 2017 году. Полотно из коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева продали за рекордные 450 миллионов долларов.

Издание отмечало, что полотно планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, но этого не произошло.

"Спаситель мира" - картина Леонардо да Винчи, которую долгое время считали утраченной. Ее заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII.

Напомним, в сети появилось видео момента кражи знаменитой картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в России. В частности, на видео видно, как вор уверенно подходит и снимает картину со стены, после чего идет с ней через зал, полный посетителей. Скорее всего, посетители приняли злоумышленника за работника музея и в связи с этим ничего не предпринимали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонардо да Винчи, Спаситель мира, Найдена, Самая дорогая картина в мире, Яхта наследного принца, Саудовской Аравии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь