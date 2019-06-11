На яхте наследного принца Саудовской Аравии нашли самую дорогую картину в мире

Новости мира: На яхте наследного принца Саудовской Аравии обнаружили самую дорогую картину в мире, "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, которая пропала в 2017 году.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи нашлась на яхте саудовского наследного принца. Полотно Леонардо да Винчи находится на судне Serene – сообщил портал Artnet со ссылкой на источники, руководившие перевозкой.

"Ранее парижский Лувр и филиал художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах забили тревогу из-за того, что местонахождение произведения искусства было неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полотно будет находиться на яхте, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр, где оно будет экспонироваться.

Газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины продажи на аукционе Christieʼs в 2017 году. Полотно из коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева продали за рекордные 450 миллионов долларов.

Издание отмечало, что полотно планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, но этого не произошло.

"Спаситель мира" - картина Леонардо да Винчи, которую долгое время считали утраченной. Ее заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII.

Напомним, в сети появилось видео момента кражи знаменитой картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в России. В частности, на видео видно, как вор уверенно подходит и снимает картину со стены, после чего идет с ней через зал, полный посетителей. Скорее всего, посетители приняли злоумышленника за работника музея и в связи с этим ничего не предпринимали.