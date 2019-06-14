ВМС США доказали вину террористов в взрывах в Оманском заливе (Видео)

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало фото и видео, доказывающие, что к взрывам на двух нефтяных танкера в Оманском заливе причастны бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным американских военных, оба судна находились в международных водах в Оманском заливе на расстоянии примерно 10 морских миль друг от друга, когда подали сигнал бедствия. Взрыв на одном из них произошел в 6:12 утра по местному времени, а на втором в 7:00. Корабль ВМС США USS Bainbridge находился примерно в 40 морских милях от норвежского танкера Altair и после взрыва немедленно начал сокращать расстояние. Американские военные сообщили, что их самолет наблюдал у норвежского танкера иранский патрульный катер класса Hendijan и несколько быстроходных лодок. Согласно сообщению, моторная лодка Hyundai Dubai, которая спасла моряков с танкера Altair, по требованию иранских военных передала им спасенный экипаж. Часом позже корабль ВМС США USS Bainbridge забрал моряков с голландского буксира Coastal Ace, который спас экипаж японского танкера Kokuka Courageous. Моряки покинули танкер после обнаружения предположительно неразорвавшейся второй мины на его корпусе. При этом иранский патрульный катер Hendijan также пытался добраться до буксира Coastal Ace, чтобы забрать моряков, прежде чем они были спасены американским кораблем USS Bainbridge. В 4:10 вечера по местному времени иранский патрульный катер приблизился к танкеру Kokuka Courageous и американские военные зафиксировали, как иранцы забирают неразорвавшуюся мину с борта судна. "США и наши партнеры в регионе предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов. Сегодняшние атаки представляют собой явную угрозу международной свободе судоходства и свободе торговли", - говорится в заявлении Центрального командования армии США. "Соединенные Штаты не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Однако мы будем защищать наши интересы", - добавили они.