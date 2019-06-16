Турецкий наблюдательный пост в Сирии подвергся артиллерийскому обстрелу

Новости мира: Войска Асада обстреляли турецкий наблюдательный пункт на северо-западе Сирии.

Министерство обороны Турции в воскресенье заявило, что один из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии подвергся обстрелу, передает агентство "Анадолу".

"Наблюдательный пункт номер 9 в районе Мурак подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу", - цитирует агентство заявление оборонного ведомства страны.

По данным военных, огонь велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами.

В результате обстрела военнослужащие не пострадали, однако был нанесен урон части оборудования и снаряжения пункта. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

"Вопрос поднят перед российской стороной", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в нем говорится, что армия Турции нанесла ответный удар.