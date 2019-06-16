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Иранская угроза: Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа

Иранская угроза: Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать Трампа в сдерживании Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье обратился с призывом к международному сообществу оказать содействие администрации президента США Дональда Трампа в сдерживании Ирана.

"Всем странам, добивающимся мира, необходимо поддержать усилия США и президента Трампа, цель которых - остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах", - цитирует слова премьера издание "Джерузалем пост".

Такие заявления Нетаньяху сделал во время церемонии присвоении имени Трампа новому поселению на Голанских высотах - в честь решения администрации США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Джерузалем пост" отмечает, что Нетаньяху, активно высказывающийся против политики Ирана, выступил с критикой в адрес Тегерана лишь спустя четыре дня после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе. По мнению многих наблюдателей, утверждает газета, долгое молчание Нетаньяху по этому поводу объясняется его нежеланием создать впечатление, будто бы он каким-либо образом подталкивает США к конфликту с Ираном.

Атака на танкеры в Оманском заливе: США обвинили Иран в обстреле их беспилотника

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Ранее Лондон вслед за Вашингтоном возложил ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

Иран эти обвинения отрицает.

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США, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Оманский залив.
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