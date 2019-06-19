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МИД Египта обвинил ООН в попытках "политизировать" смерть Мурси

МИД Египта обвинил ООН в попытках "политизировать" смерть Мурси
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Пресс-секретарь МИД Египта Ахмед Хафез осуждает призыв ООН провести расследование причин смерти бывшего президента Египта Мохамеда Мурси.

Призыв ООН провести расследование причин смерти первого демократически избранного президента Египта Мохамеда Мурси представляет собой попытку "политизации", передают в среду западные СМИ.

Пресс-секретарь МИД Египта Ахмед Хафез заявил, что он "самым решительным образом" осудил призыв представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперта Колвилла к проведению независимого расследования смерти Мурси.

"Это преднамеренная попытка политизировать случай естественной смерти", - приводят СМИ слова Хафеза.

Во вторник Колвилл поднял вопрос о том, способствовали ли смерти Мурси условия, с которыми бывший президент Египта сталкивался в течение его почти шести лет заключения.

"Любая внезапная смерть в заключении должна сопровождаться быстрым, беспристрастным, тщательным и прозрачным расследованием, проведенным независимым органом для выяснения причины смерти", - отметил Колвилл.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

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В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

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Мухаммед Мурси, ООН, Расследование, Призыв, МИД Египта, Причины смерти экс-президента Египта.
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