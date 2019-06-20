В Иране ВВС сбили американский разведывательный беспилотник Global Hawk

Новости мира: На юге Ирана в провинции Хормозган иранскими ВВС был сбит американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk сбили в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, беспилотник сбили иранские ВВС. Как утверждают в КСИР, это произошло после того, как он нарушил воздушную границу Ирана.

Как сообщалось, Пентагон отправляет на Ближний Восток тысячу военных, а также дополнительные армейские ресурсы в связи с агрессивной активностью Ирана.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем. Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны. Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.