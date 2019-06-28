Последний шанс: "Группа 4+1" работает над реанимацией СВПД Ирана

Новости мира: Сегодня последний шанс спасения соглашения по иранской ядерной программе.

Заместители министров иностранных дел Ирана и так называемой "группы 4+1" – России, Китая, Франции, Великобритании и Германии – проводят в пятницу встречу в столице Австрии по ядерной программе IPI.

Переговоры под общим председательством представителя ЕС проходят в венском дворце Кобург, сообщает корреспондент.

Как отмечают австрийские СМИ, встреча является последней попыткой спасения соглашения по ядерной программе IPI. Во время переговоров будут обсуждены все возможности продолжения имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) во всех его аспектах, а также вызовы, которые возникли после выхода и возобновления санкций со стороны США против Ирана, и после недавнего объявления со стороны Ирана в отношении исполнения собственных ядерных обязательств.

С 15 мая текущего года Иран официально приостановил исполнение части своих обязательств по условиям СВПД, и сообщил об этом все стороны этой международного договора, из которой около года назад в одностороннем порядке вышли США. 20 мая Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.

Евросоюз, а также правительства Великобритании, Франции и Германии призвали Иран соблюдать положения СВПД. Этот План действий европейские участники считают основой региональной стабильности и соблюдения международного режима нераспространения ядерного оружия.