В Афганистане талибы атаковали блокпост

Новости мира: В результате атаки талибов в Афганистане погибло 25 человек.

Нападению боевиков подвергся блокпост местного ополчения в северной провинции Баглан.

Об этом сообщает Анадолу.

“В результате нападения боевиков движения “Талибан” на блокпост местного ополчения в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 25 и ранения получили восемь человек”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по данным очевидцев, в результате атаки талибов на блокпост погибли 30 человек.

Как проинформировал замглавы совета провинции Баглан, в уезд Нахрин, где произошло нападение, направлено боевое подкрепление.