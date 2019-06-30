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В Афганистане талибы атаковали блокпост

В Афганистане талибы атаковали блокпост
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В результате атаки талибов в Афганистане погибло 25 человек.

Нападению боевиков подвергся блокпост местного ополчения в северной провинции Баглан.

Об этом сообщает Анадолу.

“В результате нападения боевиков движения “Талибан” на блокпост местного ополчения в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 25 и ранения получили восемь человек”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по данным очевидцев, в результате атаки талибов на блокпост погибли 30 человек.

На юге Афганистана ликвидировано семь боевиков

Как проинформировал замглавы совета провинции Баглан, в уезд Нахрин, где произошло нападение, направлено боевое подкрепление.

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Талибы, Афганистан, Погибшие, Блокпост.
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