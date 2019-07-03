Иран пригрозил участникам СВПД поднять уровень обогащения урана

Новости мира: Президент Ирана обещает поднять с 7 июля обогащение урана выше 3,67%, но будет соблюдать обязательства по СВПД.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы поднимем уровень обогащения выше 3,67%", - сказал президент в среду.

Он подчеркнул, что Иран останется приверженным выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в той же мере, что и другие участники соглашения.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Напомним, 1 июля стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранской ядерной соглашением объемом до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза производство вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.