Иран объявил о нарушении ключевого условия СВПД

Новости мира: Иран объявил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%.

Иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ред.)", - заявил он на пресс-конференции, которую транслирует иранское телевидение.

Участники пресс-конференции пока не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана. Они пояснили, что обогащение "превысит 3,67%".

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что если другие участники СВПД не будут выполнять обещания по противодействию санкциям в отношении его страны, то она превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.

По словам президента, обогащение будет производиться "в объемах, которые мы (Иран - ред.) захотим, и в объемах, которые будут нужны".

При этом Рухани подчеркнул, что Иран сокращает выполнение обязательств по СВПД лишь в качестве ответной меры.

После этих заявлений американский президент Дональд Трамп, по решению которого США 8 мая 2018 года вышли из СВПД, заявил, что в будущем Иран может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновления реализации элементов своей ядерной программы.

В свою очередь Евросоюз выразил сожаление о решении Ирана сократить обязательства по СВПД и повысить уровень обогащения урана.