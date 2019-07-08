Премьер Израиля призвал страны ЕС усилить санкции против Ирана

Премьер Израиля напомнил ведущим странам Европы об их обещании ввести серьезные санкции в случае нарушения Ираном ядерного соглашения.
Об этом сообщает Анадолу.
“Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны ЕС ввести новые санкции против Ирана в связи заявлением официального Тегерана о готовности превысить лимит обогащения урана, предусмотренного ядерной сделкой”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что, выступая на заседании правительства, Нетаньяху назвал ядерную программу Ирана “очень опасной” и обвинил Тегеран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий.
“Хочу обратиться к друзьям из Германии, Франции и Великобритании. Это вы подписали это соглашение и вы пообещали, что в случае нарушений Ираном условий соглашения будут введены серьезные санкции. Это было решение Совбеза ООН. Где же вы сейчас?”, - обратился Нетаньяху.
Он убежден, что Иран стремится создать ядерное оружие. “Процесс обогащения урана происходит лишь по одной причине: в целях создания атомной бомбы”, - подчеркнул израильский премьер.