Премьер Израиля призвал страны ЕС усилить санкции против Ирана

Новости мира: Биньямин Нетаньяху обратился к странам ЕС с просьбой - усилить санкции против Ирана.

Премьер Израиля напомнил ведущим странам Европы об их обещании ввести серьезные санкции в случае нарушения Ираном ядерного соглашения.

Об этом сообщает Анадолу.

“Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны ЕС ввести новые санкции против Ирана в связи заявлением официального Тегерана о готовности превысить лимит обогащения урана, предусмотренного ядерной сделкой”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, выступая на заседании правительства, Нетаньяху назвал ядерную программу Ирана “очень опасной” и обвинил Тегеран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий.

“Хочу обратиться к друзьям из Германии, Франции и Великобритании. Это вы подписали это соглашение и вы пообещали, что в случае нарушений Ираном условий соглашения будут введены серьезные санкции. Это было решение Совбеза ООН. Где же вы сейчас?”, - обратился Нетаньяху.

Он убежден, что Иран стремится создать ядерное оружие. “Процесс обогащения урана происходит лишь по одной причине: в целях создания атомной бомбы”, - подчеркнул израильский премьер.