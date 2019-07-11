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Иранские катера пытались захватить британский танкер

Иранские катера пытались захватить британский танкер
10:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: Инцидент между кораблями Ирана и Великобритании произошел 10 июля на фоне решительных заявлений Ирана об ограничении судоходства в Персидском заливе,

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.

В частности американский канал CNN со ссылкой на знакомых с делом чиновников США сообщил, что вечером 10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который шел по Ормузскому проливу, изменить курс и остановиться неподалеку, в иранских территориальных водах.

Однако в дело вмешался корабль Военно-морских сил Соединенного королевства, сопровождавший танкер. По данным журналистов, военный корабль в знак предупреждения навел свои палубные установки на иранские лодки и заставил их отступить.

"Корабль Военно-морских сил Великобритании Montrose, который также был на месте, направил свое оружие на лодки и предупредил их по радиосвязи, поэтому они разошлись", - сказал один из американских чиновников.

Другой назвал инцидент "проявлением агрессии и попыткой помешать свободному проходу проливом". 

Аналогичную информацию обнародовало также британское издание Evening Standard. Официально ни Иран, ни Великобритания пока не подтвердили эти сообщения.

США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе

Позже Трамп подтвердил, что американские войска уже вышли на позиции, чтобы нанести удар по Ирану за сбитый беспилотник, однако отменил операцию в последние минуты, поскольку потери иранцев были бы "непропорциональными".

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Великобритания, Иран, Нефть, Персидский залив.
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