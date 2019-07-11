Иранские катера пытались захватить британский танкер

Новости мира: Инцидент между кораблями Ирана и Великобритании произошел 10 июля на фоне решительных заявлений Ирана об ограничении судоходства в Персидском заливе,

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.

В частности американский канал CNN со ссылкой на знакомых с делом чиновников США сообщил, что вечером 10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который шел по Ормузскому проливу, изменить курс и остановиться неподалеку, в иранских территориальных водах.

Однако в дело вмешался корабль Военно-морских сил Соединенного королевства, сопровождавший танкер. По данным журналистов, военный корабль в знак предупреждения навел свои палубные установки на иранские лодки и заставил их отступить.

"Корабль Военно-морских сил Великобритании Montrose, который также был на месте, направил свое оружие на лодки и предупредил их по радиосвязи, поэтому они разошлись", - сказал один из американских чиновников.

Другой назвал инцидент "проявлением агрессии и попыткой помешать свободному проходу проливом".

Аналогичную информацию обнародовало также британское издание Evening Standard. Официально ни Иран, ни Великобритания пока не подтвердили эти сообщения.

Позже Трамп подтвердил, что американские войска уже вышли на позиции, чтобы нанести удар по Ирану за сбитый беспилотник, однако отменил операцию в последние минуты, поскольку потери иранцев были бы "непропорциональными".