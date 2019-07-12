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Напряжение в Персидском заливе растет: Великобритания направляет эсминец Duncan

Напряжение в Персидском заливе растет: Великобритания направляет эсминец Duncan
15:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: На фоне обострения британско-иранских отношений и угроз Ирана перекрыть движение судов с нефтью через Персидский залив, Великобритания отправляет в регион второй военный корабль.

Великобритания увеличивает свое военное присутствие в Персидском заливе, отправляя второй военный корабль в регион. 

Эсминец HMS Duncan отправится в Персидский залив в ближайшие дни после недавнего завершения учений НАТО на Черном море, и вскоре прибудет в регион.

Эсминец будет работать вместе с фрегатом британского флота HMS Montrose и союзниками США в Персидском заливе, но не будет частью международной морской коалиции, предложенной Вашингтоном.

Министерство обороны Британии не прокомментировало отправку второго корабля, однако известно, что HMS Duncan должен был приехать в регион, чтобы оказать некоторую помощь HMS Montrose. Однако развертывание было перенесено в результате углубления кризиса с Ираном.

В дополнение к HMS Montrose, у Британии также есть четыре минных тральщика, постоянно находящихся в регионе, и вспомогательное судно. 

СМИ: Британия рекомендует своим судам избегать вхождения в территориальные воды Ирана

Напомним, супертанкер Grace 1 задержали полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев.

Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватила танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, действующие с 2011 года.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Иран требует от Великобритании прекратить "опасную игру"

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

Как сообщалось ранее, 10 июля пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.

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Великобритания, Иран, Нефть, Персидский залив, HMS Duncan.
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