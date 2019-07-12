Напряжение в Персидском заливе растет: Великобритания направляет эсминец Duncan

Новости мира: На фоне обострения британско-иранских отношений и угроз Ирана перекрыть движение судов с нефтью через Персидский залив, Великобритания отправляет в регион второй военный корабль.

Великобритания увеличивает свое военное присутствие в Персидском заливе, отправляя второй военный корабль в регион.

Эсминец HMS Duncan отправится в Персидский залив в ближайшие дни после недавнего завершения учений НАТО на Черном море, и вскоре прибудет в регион.

Эсминец будет работать вместе с фрегатом британского флота HMS Montrose и союзниками США в Персидском заливе, но не будет частью международной морской коалиции, предложенной Вашингтоном.

Министерство обороны Британии не прокомментировало отправку второго корабля, однако известно, что HMS Duncan должен был приехать в регион, чтобы оказать некоторую помощь HMS Montrose. Однако развертывание было перенесено в результате углубления кризиса с Ираном.

В дополнение к HMS Montrose, у Британии также есть четыре минных тральщика, постоянно находящихся в регионе, и вспомогательное судно.

Напомним, супертанкер Grace 1 задержали полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев.

Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватила танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, действующие с 2011 года.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

Как сообщалось ранее, 10 июля пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.