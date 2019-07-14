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Иран не прекратит экспорт нефти на фоне санкций США

Иран не прекратит экспорт нефти на фоне санкций США
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Глава МИД Ирана завершил британского коллегу в продолжении экспорта нефти при любых обстоятельствах.

Иран продолжит экспортировать свою нефть, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом, сообщает УНН со ссылкой на местное агентство Mehr.

Диалог между двумя министрами, по его данным, состоялся 13 июля.

"Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика будет продолжать экспортировать свою нефть при любых обстоятельствах", — приводит детали этого разговора агентство.

Иран требует от Великобритании прекратить "опасную игру"

Ранее сообщалось, Палата представителей в пятницу одобрила поправку в оборонный бюджет США, целью которой является помешать президенту США начать военные действия против Ирана. 

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США, Иран, Нефть, Санкции, Экспорт нефти.
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