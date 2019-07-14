В Ираке намечаются миллионные акции протестов

Новости мира: В 14 иракских провинциях готовятся массовые акции протестов.

На 19 июля в 14 провинциях Ирака намечены массовые акции протеста. Об этом сообщил координатор акций Халил ан-Наджи.

По его словам, мирные акции протеста пройдут одновременно в 14 провинциях Ирака.

Иракский народ требует от правительства решить проблемы, связанные со сферой услуг, безработицей и коррупцией, отметил координатор.

Если требования протестующих не будут выполнены, то акции протеста будут продолжены, сказал ан-Наджи.

По его словам, ожидается, что в акциях протеста примут участие миллионы иракцев.