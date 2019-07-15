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Иран готов к переговорам по СВПД: Рухани озвучил условия

Иран готов к переговорам по СВПД: Рухани озвучил условия
08:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Иран назвал условия возврата к переговорам с США по ядерному соглашению.

Тегеран готов к переговорам, если Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной программе 2015 года.

Такие условия назвал президент Ирана Хасан Рухани, сообщает Aljazeera.

"Мы всегда верили в переговоры ... если они (США - ред.) снимут санкции, прекратят навязанное экономическое давление и вернутся к соглашению, мы готовы вести переговоры с Америкой сегодня, сейчас и где угодно", - сказал Рухани в ходе телевизионного выступления в воскресенье.

В Белом Доме заявили, что открыты для переговоров с Ираном относительно соглашения по вопросам ядерной безопасности. Однако Иран поставил любые переговоры в зависимость от первой возможности экспортировать столько же нефти, сколько он делал до того, как США вышли из соглашения в мае 2018 года.

Страны ЕС призвали США и Иран к сохранению ядерного соглашения

Как известно, ядерное соглашение с Ираном было заключено шестью странами - Германией, Россией, США, Францией, Великобританией и Китаем. В мае прошлого года Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения и введении новых санкций против Тегерана. В ответ на санкции США Тегеран объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил о расширении этого список, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

14 июля, по случаю четвертой годовщины подписания ядерного соглашения, ФРГ, Великобритания и Франция призвали Вашингтон и Тегеран возобновить диалог по ядерной сделке.

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США, Иран, Хасан Рухани, СВПД.
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