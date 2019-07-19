Глава МИД Ирана не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике

Новости мира: Зариф отмечает, что у Ирана нет информации о потере беспилотника.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил он журналистам в ООН. Журналисты настаивали на более развернутом ответе. Один из них спросил: "Может нам вас здесь подождать?". Иранский министр сказал "нет", что вызвало смех у присутствующих.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил приблизившийся иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.