В Саудовской Аравии одобрили переброску войск США на свою территорию

Новости мира: Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение армии США на территории Саудовской Аравии.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение в стране военного контингента США.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на саудовские источники.

“Решение принято на основе сотрудничества двух стран, которые стремятся поддерживать и укреплять безопасность и стабильность в регионе”, - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о какой конкретно численности контингента идет речь.

Напоминаем, США планируют отправить 500 военнослужащих в Саудовскую Аравию. Предположительно, контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана к востоку от Эр-Рияда. По имеющейся информации, небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.