В Twitter заблокировали аккаунты иранских информагентств

Новости мира: Twitter заблокировал страницы нескольких иранских информагентств.

Страниц иранских информагентств Mehr, IRNA и портала «Клуб молодых журналистов» заблокированы в Twitter.

На это обратило внимание иранское информагентство Tasnim.

Блокировке подверглись страницы СМИ, которые публиковали записи на персидском языке.

По информации источника BBC, причиной ограничений стали скоординированные и целенаправленные притеснения» сторонников учения бахаи. Количество представителей религии достигает в Иране до 300 тыс. человек.

Иран не признает бахаи. Приверженцы религии верят в единство религий и единство человечества.