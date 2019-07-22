Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Спенс обещает устроить с Портером "бой года"
Спенс обещает устроить с Портером "бой года"
"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории
"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории

В Twitter заблокировали аккаунты иранских информагентств

В Twitter заблокировали аккаунты иранских информагентств
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Twitter заблокировал страницы нескольких иранских информагентств.

Страниц иранских информагентств Mehr, IRNA и портала «Клуб молодых журналистов» заблокированы в Twitter.

На это обратило внимание иранское информагентство Tasnim.

Блокировке подверглись страницы СМИ, которые публиковали записи на персидском языке.

По информации источника BBC, причиной ограничений стали скоординированные и целенаправленные притеснения» сторонников учения бахаи. Количество представителей религии достигает в Иране до 300 тыс. человек.

Хакеры взломали аккаунт Twitter Скотланд-Ярда

Иран не признает бахаи. Приверженцы религии верят в единство религий и единство человечества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, СМИ, Твиттер, Соцсети, Клуб молодых журналистов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
ЦИК посчитала более 20% протоколов
ЦИК посчитала более 20% протоколов
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь