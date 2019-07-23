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Франция, Германия, Британия согласовывают план действий в Персидском заливе

Франция, Германия, Британия согласовывают план действий в Персидском заливе
19:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Ведущие европейские государства работают над "наблюдательной" миссией в Персидском заливе.

Франция сотрудничает с европейскими столицами с целью улучшения морской безопасности в Персидском заливе, но не поддержала призыв Лондона к введению военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил парламентариям во вторник о необходимости деэскалации в регионе. 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

"Именно поэтому мы создаем европейскую инициативу с Англией и Германией, чтобы обеспечить выполнение миссии по мониторингу и наблюдению за морской безопасностью в Персидском заливе", - сказал Ле Дриан. 

9 июля власти США заявили, что хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

"Это противоположность американской инициативе, которая заключается в максимальном давлении, чтобы заставить Иран отказаться от определенного количества целей", - сказал Ле Дриан.

"В этом смысле мы должны даже идти дальше и думать об общем подходе к обеспечению безопасности в Персидском заливе, дипломатично говоря. Таким образом, мы действительно будем в логике деэскалации", - добавил он, не предоставив уточнений.

Британия предлагает провести операцию в Персидском заливе: Франция согласилась

Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов в Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

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Германия, Франция, Иран, Нефть, Британия, Персидский залив.
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