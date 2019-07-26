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Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров

Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
09:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В ночь на 25 июля Иран запустил баллистическую ракету, которая в итоге не представляла угрозы судоходству и базам США.

Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, ракета Shabaab-3 была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.

Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. До этого власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ред.) 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранцы опровергли слова Трампа.

В конце июня КСИР сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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США, Иран, CNN, Баллистическая ракета, Shabaab-3.
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