Скачать
Суббота, 03.08.2019
В СНБО прошло заседание "газовой" экспертной группы
В СНБО прошло заседание "газовой" экспертной группы
В Париже женщина украла из бутика драгоценности на 1,3 млн евро
В Париже женщина украла из бутика драгоценности на 1,3 млн евро
"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета
Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета

В Афганистане боевики напали на блокпост, есть погибшие

В Афганистане боевики напали на блокпост, есть погибшие
04:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Более 10 человек погибло при нападении талибов на блокпост в Афганистане.

В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков группировки Талибан на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских.

Об этом сообщает The Washington Рost.

По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено. Группировка Талибан уже взяла на себя ответственность за атаки.

Нападение произошло на фоне встречи, которая планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзадом для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-ти летней войне.

Напоминаем, администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество американских военных в Афганистане с 14 тысяч до 8-9 тысяч за несколько месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Талибы, Афганистан, Нападение, Блокпост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
02 ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
03 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
04 Гороскоп на завтра, 3 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Турции 92 тыс сирийцев получили гражданство
В Турции 92 тыс сирийцев получили гражданство
В ФРГ изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
В ФРГ изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
В Афганистане боевики напали на блокпост, есть погибшие
В Афганистане боевики напали на блокпост, есть погибшие
Уморительные демотиваторы этой ночью
Уморительные демотиваторы этой ночью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь