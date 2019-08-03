В Афганистане боевики напали на блокпост, есть погибшие

Новости мира: Более 10 человек погибло при нападении талибов на блокпост в Афганистане.

В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков группировки Талибан на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских.

Об этом сообщает The Washington Рost.

По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено. Группировка Талибан уже взяла на себя ответственность за атаки.

Нападение произошло на фоне встречи, которая планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзадом для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-ти летней войне.

Напоминаем, администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество американских военных в Афганистане с 14 тысяч до 8-9 тысяч за несколько месяцев.