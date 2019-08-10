Около 2 миллионов мусульман совершают паломничество к горе Арафат

Новости мира:Мусульмане совершают хадж на гору Арафат.

Около 2 миллионов мусульман собрались на ежегодное паломничество на горе Арафат в Саудовской Аравии.

Как сообщает Радио Свобода, паломники провели ночь в большом лагере вокруг холма, где, согласно исламу, Бог испытал веру Авраама, приказав ему принести в жертву своего сына Исмаила. Здесь также пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь, говорится в сообщении.

Саудовская Аравия заявила, что более 2 миллионов паломников, преимущественно из-за рубежа, приехали на пятидневный ритуал, являющийся религиозным долгом для каждого трудоспособного мусульманина, который может позволить себе такое путешествие хотя бы раз в жизни.

Паломники проведут день на горе Арафат. До захода солнца они переместятся в Муздалифу, чтобы собрать камешки, и 11 августа в Джамарате бросить их на каменные колонны, символизирующие дьявола.