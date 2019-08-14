Иерусалим в День памяти жертв Холокоста станет центром встречи лидеров ЕС

Новости мира:Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста.

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме на Всемирном форуме памяти Холокоста, сообщает пресс-служба Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

"Своё участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр ван дер Беллен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЕК в среду.

Приглашения для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января (75 лет назад в этот день был освобождён концлагерь Аушвиц) в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме, направлены и другим главам государств Европы, Северной Америки и Австралии, сообщает ЕЕК.

Мероприятие организовано фондом "Всемирный форум памяти Холокоста" во главе с Вячеславом Моше Кантором в сотрудничестве с "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина, отмечают в ЕЕК.

Пресс-служба ЕЕК также приводит слова президента Израиля: "Я пригласил мировых лидеров присоединиться к нам в этот священный момент демонстрации приверженности сохранению памяти о Холокосте, и я рад количеству уже полученных ответов, которое увеличивается с каждым днём. Мы сделаем всё возможное, чтобы это мероприятие стало значимым, оставило реальный след в борьбе с антисемитизмом и послужило цели просвещения будущих поколений".

В ЕЕК отмечают, что "юбилейное мероприятие будет проходить на фоне резкого роста проявлений антисемитизма с применением насилия и ненависти на почве антисемитизма, особенно в странах Европы". "Учитывая эту тревожную тенденцию, необходимость просвещения общественности об опасности антисемитизма, расизма и ксенофобии, сохранения памяти Холокоста и изучения его истории делает этот форум как никогда актуальным и своевременным", - сообщает пресс-служба.