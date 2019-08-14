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В Сирии сбили самолет сил Асада, взяв пилота в плен

В Сирии сбили самолет сил Асада, взяв пилота в плен
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Самолет сил Башара Асада потерпел крушение после атаки сирийских повстанцев.

На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада.

Об этом в Twitter сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Силы повстанцев только что сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.

 

Как отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.

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Сирия, Башар Асад, Самолет, Идлиб, Хан Шейхун.
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