В Сирии сбили самолет сил Асада, взяв пилота в плен

На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада.
Об этом в Twitter сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
"Силы повстанцев только что сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.
#Syria: #HTS announces a #SyAF warplane was downed over #KhanSheikhoun front (SE. #Idlib).
— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 14 августа 2019 г.
Как отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.