Иран завершил разработку аналога российскому ЗРК С-300

Новости мира:Иран разработал аналог российского С-300.

В Иране завершили работу над созданием зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", который, по утверждению Тегерана, превзошел российский ЗРК С-300.

Об этом сообщает агентство IRNA.

"Бавар-373, с дальностью поражения 200 километров и высотой полета 27 километров, наделен большими возможностями, чем российский комплекс С-300", - заявили иранские военные.

Как отмечается, новый ракетный комплекс представят публике на следующей неделе. Иранская ракетная система "Бавар-373" отличается от аналогичных американских и российских моделей пусковых установок, радаров и ракет.

Чиновники иранского министерства обороны ранее заявляли, что система успешно прошла необходимые испытания.

Отмечая, что ракета Бавар-373 полностью изготовлена из иранских составляющих, бригадный генерал Касем Такизаде заявил, что новая система продемонстрирует военную силу Ирана всему миру.