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"Интернет-наркокороля" передали компетентным органам Израиля

"Интернет-наркокороля" передали компетентным органам Израиля
15:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Экстрадиция в Израиль торговца марихуаной Амоса Дов Сильвера прошла успешно.

Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, задержанный в Украине после побега из аэропорта Борисполь и экстрадированный в ночь на 18 августа в Израиль, передан израильским правоохранителям, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - говорится в сообщении.

Амос Дов Сильвер разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Он был задержан в марте текущего года в Киеве. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника. 10 июня на основании материалов прокуратуры города Киева Генеральная прокуратура Украины приняла решение о выдаче гражданина.

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15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

17 августа Амоса Дов Сильвера повторно задержали в Умани Черкасской области.

В ночь с субботы на воскресенье, 18 августа, гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль из международного аэропорта Борисполь

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СБУ, Наркотики, Израиль, Задержание, Амос Дов Сильвер.
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