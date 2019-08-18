Задержанный иранский танкер вскоре покинет Гибралтар

Новости мира:Иранский танкер задержанный в июле, ночью должен покинуть Гибралтар.

Задержанный в июле иранский нефтяной супертанкер должен выйти из Гибралтара ночью.

Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинежад в Twitter, сообщает Радио Свобода .

По словам дипломата, две команды инженеров уже отправились в Гибралтар.

Напоминаем, 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер, считая, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение международных санкций. Через две недели Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства.

15 августа власти Гибралтара официально сообщили, что иранский танкер свободен. По словам чиновников, Иран обязался не выгружать в Сирии нефть из судна.

18 августа власти Гибралтара отклонили запрос США об аресте танкера.

Согласно официальному сообщению властей британской заморской территории, ордер американского суда не смогли принять к исполнению, поскольку он противоречит действующим нормам Европейского Союза.