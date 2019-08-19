Новости мира:Ранее задержанный иранский танкер покинул Гибралтар.

Иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля по подозрению в поставках нефти в Сирию, вышел из Гибралтара в Средиземное море.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы электронного мониторинга судоходства Marine Traffic, сообщает корреспондент Укринформа.

По информации СМИ, перед выходом со стоянки вблизи Гибралтара, судно изменило название с Grace 1 на Adrian Darya 1.

Напоминаем, 18 августа, правительство Гибралтара отклонило запрос минюста США об аресте иранского танкера Grace 1, объяснив свое решение разногласиями в санкционном режиме ЕС и США.

4 июля британские морские пехотинцы высадились на Grace 1 у берегов Гибралтара. Танкер перевозил 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, которую должны были доставить в Сирию, несмотря на санкции Евросоюза.

После этого Тегеран захватил в Ормузском проливе танкер под флагом Великобритании, обвинив его в нарушении международного морского права.

В связи с этим США предложили создать международную комиссию по безопасности судоходства в Персидском заливе.

16 августа власти Гибралтара решили отпустить иранский танкер.