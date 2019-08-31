МАГАТЭ: Иран существенно превысил лимит обогащения урана

Новости мира:МАГАТЭ: в распоряжении Ирана находится 241,6 кг слабо обогащенного урана.

Иран существенно превысил ограничения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по уровню обогащения урана.

Об этом сообщает DW.

В распоряжении Исламской Республики находится 241,6 кг слабо обогащенного урана, следует из нового отчета Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Это соответствует примерно 357 кг гексафторида урана, в то время как соглашение предусматривает 300 кг в качестве верхнего порога запасов бинарного соединения.

Кроме того, Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, говорится в отчете экспертов.

Ранее официальный Тегеран сообщил, что в начале сентября планирует повысить уровень обогащения до 20 процентов. Соглашение запрещает обогащать уран выше уровня в 3,67 процента.