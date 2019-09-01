Израиль стягивает войска к границе с Ливаном

Новости мира:Израиль подтягивает дополнительные военные силы к ливанской границе.

Военные Израиля решили направить дополнительные силы к границе с Израилем на фоне напряженности, связанной с активностью движения Хезболла.

Об этом пишет Middle East Monitor.

"Военные Израиля заявили в субботу, что привлекают дополнительные силы, поскольку напряженность на ливанской границе увеличивается из-за активности движения Хезболла", - говорится в сообщении.

В движении "Хезболла" заявили, что ее полевые командиры готовы ответить на эти действия израильтян. Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил, что рассматриваются все варианты противодействия израильским беспилотникам, которые нарушают суверенитет Ливана.

Израиль и "Хезболла", которые последний раз воевали в 2006 году, находятся в режиме повышенной боевой готовности после того, как израильские беспилотники в воскресенье совершили удар по объекту Хезболлы.