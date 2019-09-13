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Нетаньяху: Израиль не размещал шпионское оборудование возле Белого дома

Нетаньяху: Израиль не размещал шпионское оборудование возле Белого дома
05:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Нетаньяху заявил, что Израиль не занимается разведывательными операциями в Штатах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о том, что Израиль разместил разведывательное оборудование у Белого дома, назвав их "полной фабрикацией".

Официальный представитель посольства Израиля в Вашингтоне Элад Стромайер также опроверг эту информацию, появившуюся в четверг в вашингтонском новостном издании Politico, пишет Голос Америки.

"Израиль не занимается разведывательными операциями в Соединенных Штатах, и точка", - сказал он. По данным Politico, правительство США подозревает, что Израиль, являющийся близким союзником США, может нести ответственность за размещение прослушивающих устройств у Белого дома и других важных объектов в американской столице. Небольшие приборы-перехватчики, "вероятно, были размещены с целью шпионажа за президентом Дональдом Трампом", пишет Politico.

При этом в статье отмечается: "Неясно, преуспел ли Израиль в своих усилиях". Несколько бывших чиновников в сфере национальной безопасности рассказали Politico, что анализ приборов, проведенный ФБР и другими американскими ведомствами, указывает на связь с израильскими агентами.

Как сообщается со ссылкой на официальные источники, правительство США в течение последних двух лет пришло к выводу, что, скорее всего, устройства разместил Израиль.

Politico ссылается на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что устройства были обнаружены уже некоторое время назад. Два года назад в ходе реализации разведывательного проекта Министерства внутренней безопасности было обнаружено неизвестное количество устройств у различных важных объектов в Вашингтоне.

Однако США не приняли никаких мер в отношении Израиля в связи с подозрениями в размещении устройств. Как сообщается, Вашингтон постарался преуменьшить значимость инцидента из-за близких отношений между Трампом и Нетаньяху. Статья была опубликована всего за несколько дней до выборов в Израиле, на которых Нетаньяху предстоит ожесточенная борьба за переизбрание.

США признали суверенитет Израиля над Голанами

Также примечательно, что Трамп на этой неделе несколько дистанцировался от жесткой позиции Нетаньяху по Ирану, допустив возможность переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские евреи, голосуя за демократов, проявляют свою "нелояльность".

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США, Вашингтон, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Белый дом.
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