Нетаньяху: Израиль не размещал шпионское оборудование возле Белого дома

Новости мира:Нетаньяху заявил, что Израиль не занимается разведывательными операциями в Штатах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о том, что Израиль разместил разведывательное оборудование у Белого дома, назвав их "полной фабрикацией".

Официальный представитель посольства Израиля в Вашингтоне Элад Стромайер также опроверг эту информацию, появившуюся в четверг в вашингтонском новостном издании Politico, пишет Голос Америки.

"Израиль не занимается разведывательными операциями в Соединенных Штатах, и точка", - сказал он. По данным Politico, правительство США подозревает, что Израиль, являющийся близким союзником США, может нести ответственность за размещение прослушивающих устройств у Белого дома и других важных объектов в американской столице. Небольшие приборы-перехватчики, "вероятно, были размещены с целью шпионажа за президентом Дональдом Трампом", пишет Politico.

При этом в статье отмечается: "Неясно, преуспел ли Израиль в своих усилиях". Несколько бывших чиновников в сфере национальной безопасности рассказали Politico, что анализ приборов, проведенный ФБР и другими американскими ведомствами, указывает на связь с израильскими агентами.

Как сообщается со ссылкой на официальные источники, правительство США в течение последних двух лет пришло к выводу, что, скорее всего, устройства разместил Израиль.

Politico ссылается на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что устройства были обнаружены уже некоторое время назад. Два года назад в ходе реализации разведывательного проекта Министерства внутренней безопасности было обнаружено неизвестное количество устройств у различных важных объектов в Вашингтоне.

Однако США не приняли никаких мер в отношении Израиля в связи с подозрениями в размещении устройств. Как сообщается, Вашингтон постарался преуменьшить значимость инцидента из-за близких отношений между Трампом и Нетаньяху. Статья была опубликована всего за несколько дней до выборов в Израиле, на которых Нетаньяху предстоит ожесточенная борьба за переизбрание.

Также примечательно, что Трамп на этой неделе несколько дистанцировался от жесткой позиции Нетаньяху по Ирану, допустив возможность переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские евреи, голосуя за демократов, проявляют свою "нелояльность".