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В Израиле второй раз за год проходит Кнессет

В Израиле второй раз за год проходит Кнессет
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Биньямин Нетаньяху борется за рекордный пятый срок.

В Израиле 17 сентября впервые проходят повторные парламентские выборы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В Израиль 17 сентября проходят повторные парламентские выборы, на которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху борется за рекордный пятый срок на посту (и четвертый подряд)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последние соцопросы показали, что партия Нетаньяху "Ликуд" и центристская партия "Сине-белые" его главного соперника Бенни Гантца могут получить примерно одинаковое количество голосов, как и на предыдущих выборах, состоявшихся 9 апреля.

Парламент Израиля (Кнессет) в мае этого года принял решение о самороспуске после того, как премьер-министру Биньямину Нетаньяху впервые в истории страны не удалось сформировать коалицию в отведенный срок.

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Основной проблемой, которая привела к кризису, стала невозможность договориться с Авигдором Либерманом - лидером партии "Наш дом - Израиль", за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР. Нетаньяху отказался поддержать предложение Либермана выступить с законом, который позволил бы призывать в армию ортодоксальных евреев.

В июле Нетаньяху побил рекорд продолжительности работы в должности премьер-министра. Он возглавляет правительство Израиля с 2009 года и удерживает относительно высокую популярность, несмотря на открытое против него уголовное производство.

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Выборы, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет.
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