Ливан показал дроны, которые возможно использовал Израиль при ударе по Бейруту

Новости мира:Министр обороны Ливана показал два беспилотника, якобы использованные Израилем для удара по Бейруту.

Министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб продемонстрировал журналистам два беспилотника, которые Израиль в августе якобы использовал для ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

Об этом сообщает AFP.

«Министр обороны Ливана в четверг продемонстрировал два беспилотника, которые, по его словам, Израиль отправил в прошлом месяце в бейрутский оплот боевиков шиитской группировки "Хезболла"», - говорится в сообщении.

По словам Элиаса Бу Сааба, эти беспилотники являются «передовой военной техникой», принадлежащий одной из израильских компаний.

Как сообщалось, напряженность в отношениях между Израилем, Ливаном и террористической группировкой «Хезболла», базирующейся в Ливане обострилась после удара Израиля по иранской базе в Сирии, в результате чего были убиты двое боевиков «Хезболлы», а также нападения израильской стороны с применением беспилотников в Бейруте 25 августа.

В Израиле подтвердили, что их беспилотник осуществлял тогда полеты в районе ливанской границы, однако отметили, что дрон выполнял не военные, а обычные разведывательные операции.