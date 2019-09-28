В ООН отреагировали на массовые задержания в Египте

Новости мира:В ООН призвали Каир уважать права демонстрантов.

ООН обеспокоена масштабными задержаниями в Египте и призывает официальный Каир уважать права демонстрантов. Об этом заявила Верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека Мишель Бачелет.

"Призываем власти Египта соблюдать международные нормы и стандарты, обеспечив безоговорочное уважение к праву на свободу выражения мнений и мирные собрания", - говорится в заявлении Верховного комиссара.

Бачелет сообщила, что перед протестами 20-21 сентября, во время акций протеста и в последующий период в различных городах страны были задержаны свыше 2 тысяч человек, включая юристов, правозащитников, деятелей науки и журналистов.

Протестующие вправе беспрепятственно выражать свое мнение, в том числе в соцсетях. Они не должны подвергаться задержаниями лишь за то, что воспользовались этим правом", - отметила Бачелет.

По ее словам, в ООН также обеспокоены нарушениями в ходе судебных процессов над задержанными.

Ранее в столице Египта, Каире, и в ряде других городов страны прошли акции протеста против президента Абдельфаттаха ас-Сиси.