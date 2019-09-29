"Идет кибервойна": Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в конфликте

Новости мира:Джавад Зариф заявил, что США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей.

Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам.

Об этом заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.

При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".

Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.

StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.