Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

"Идет кибервойна": Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в конфликте

"Идет кибервойна": Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в конфликте
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Джавад Зариф заявил, что США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей.

Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам.

Об этом заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.

При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".

Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.

Huawei vs США: китайцы выдвинули обвинения Трампу

StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, МИД, Кибервойна, StuxNet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь