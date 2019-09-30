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В Саудовской Аравии застрелили генерала из королевской охраны

В Саудовской Аравии застрелили генерала из королевской охраны
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Саудовской Аравии убили командира из охраны короля.

В Саудовской Аравии застрелен один из командиров службы королевской охраны Абдул-Азиз аль-Фахам.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на полицию Мекки.

«Аль-Фахам находился в гостях у своего друга Турки эс-Себти в Джидде, где поспорил со знакомым Мемдухом Аль-Али. Тот застрелил генерала и ранил хозяина дома, а также гражданина Филиппин, работавшего в качестве прислуги», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Аль-Али оказал сопротивление полиции при попытке задержания и был застрелен. В перестрелки ранены пять сотрудников сил безопасности.

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Саудовская Аравия, Король, Абдул-Азиз аль-Фахам, Мемдух Аль-Али, Турки эс-Себти.
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