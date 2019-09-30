В Саудовской Аравии застрелили генерала из королевской охраны

Новости мира:В Саудовской Аравии убили командира из охраны короля.

В Саудовской Аравии застрелен один из командиров службы королевской охраны Абдул-Азиз аль-Фахам.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на полицию Мекки.

«Аль-Фахам находился в гостях у своего друга Турки эс-Себти в Джидде, где поспорил со знакомым Мемдухом Аль-Али. Тот застрелил генерала и ранил хозяина дома, а также гражданина Филиппин, работавшего в качестве прислуги», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аль-Али оказал сопротивление полиции при попытке задержания и был застрелен. В перестрелки ранены пять сотрудников сил безопасности.