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На протестах в Ираке погибли люди: еще более 200 раненых

На протестах в Ираке погибли люди: еще более 200 раненых
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Жители Ирака получили ранения на антиправительтсвенных протестах против коррупции.

Из-за столкновений между иракскими силами безопасности и антиправительственными демонстрантами 2 человека погибли, ещё порядка 200 были ранены.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на представителей власти.

"1 октября сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработица и плохих общественных услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды... Полиция попыталась разогнать толпу, когда некоторые демонстранты пытались пройти в район, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Некоторые протестующие в ответ бросали камни в полицейских", - говорится в сообщении.

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Чиновники заявили, что также один протестующий погиб и еще около 20 были ранены в городе Нассирия после подобной акции протеста. Министерство здравоохранения страны заявило, что среди пострадавших 160 гражданских и 40 представителей сил безопасности.

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Ирак, Протесты, Смерть, Демонстранты.
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