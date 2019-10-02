На протестах в Ираке погибли люди: еще более 200 раненых

Новости мира:Жители Ирака получили ранения на антиправительтсвенных протестах против коррупции.

Из-за столкновений между иракскими силами безопасности и антиправительственными демонстрантами 2 человека погибли, ещё порядка 200 были ранены.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на представителей власти.

"1 октября сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработица и плохих общественных услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды... Полиция попыталась разогнать толпу, когда некоторые демонстранты пытались пройти в район, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Некоторые протестующие в ответ бросали камни в полицейских", - говорится в сообщении.

Чиновники заявили, что также один протестующий погиб и еще около 20 были ранены в городе Нассирия после подобной акции протеста. Министерство здравоохранения страны заявило, что среди пострадавших 160 гражданских и 40 представителей сил безопасности.