Минобороны Саудовской Аравии позволит женщинам служить проходить воинскую службу

Новости мира:Саудовская Аравия разрешит женщинам служить в армии.

Впервые в истории Саудовской Аравии министерство обороны этой страны позволит женщинам служить в армии.

Об этом сообщает Gulf News.

"Женщинам в Саудовской Аравии впервые будет разрешено присоединиться к армии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщины смогут служить в званиях от прапорщика до сержанта в вооруженных силах, ВМС, ВВС, ракетных частях и в медицинских подразделениях.

В прошлом году Саудовская Аравия разрешила женщинам работать в силах безопасности, которые расследуют преступления, связанные с наркотиками, а также в пенитенциарных учреждениях.

Кроме того, более года назад саудовским женщинам власть страны предоставила право управлять автомобилем и путешествовать без разрешения мужа.