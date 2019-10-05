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Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти и уже достигло сотни

Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти и уже достигло сотни
22:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество погибших во время протестов в Ираке возросло до 100.

Количество погибших во время массовых протестов в Ираке возросло до ста человек.

Об этом сообщает Al Arabiya.

"По словам правозащитников, в субботу количество погибших во время акций протеста в Ираке, которые продолжаются последние 4 дня, достигло уже 100 человек", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, всего более 3 тысяч человек получили ранения во время протестов в Багдаде, 540 человек были задержаны, из них 200 остаются под стражей.

Власти Ирака ранее объявили об отмене комендантского часа, который в Багдаде и нескольких иракских городах ввели в ночь на четверг. Движение транспорта по улицам иракской столицы сейчас возобновлено.

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Как известно, 1 октября в Ираке начались массовые антиправительственные демонстрации в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Кое-где мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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