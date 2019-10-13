В ООН отреагировали на турецкую операцию "Источник мира"

Новости мира:По мнению ООН, в Сирии до 400 тысяч гражданских могут пострадать из-за наступления Турции.

Сто тридцать тысяч человек на северо-востоке Сирии вынуждены были покинуть свои дома из-за наступления турецких войск.

Об этом говорится в докладе Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По текущим подсчетам количество (пострадавших вследствие боевых действий лиц - ред.) сейчас превышает 130 000 человек - точное количество пока невозможно установить", - отмечается в докладе.

Пока продолжается военная операция, предыдущие показатели по перемещению людей в зоне боевых действий будут меняться. Организация Объединенных Наций и ее партнеры рассматривают новую цифру - до 400 000 гражданских лиц, которые могут нуждаться в помощи и защите в ближайший период.